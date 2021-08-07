Künye
Kıbrıs 28
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
750 Euroyu cebe indirdi
750 bin Euroyu cebe indirdi
İngiltere'den KKTC'ye kargoyla uyuşturucu
İngiltere'den KKTC'ye kargoyla uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kokainle yakalandı cezaevine gönderildi
Kokainle yakalandı cezaevine gönderildi
2 sanığa, 9’ar yıl hapis
2 sanığa, 9’ar yıl hapis

Galatasaray'dan yangın mağdurlarına destek

Galatasaray, yaşanan orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla bir köyün tüm ihtiyaçlarını karşılayacak.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 23:40
14 Okunma
Galatasaray'dan yangın mağdurlarına destek

Galatasaray Kulübü, meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla başlatılan "Bir Destek Bir Yuva" projesi kapsamında, bir köyün tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Nef Vakfı ile İhtiyaç Haritası, orman yangınlarında kısmen ya da tamamen hasar gören evler, sera, çiftlik, ahır gibi üretim alanlarını, okul, sanat merkezi gibi ortak kullanım yerlerini onararak yeniden hayata geçirebilmek, geçim kaynaklarını, hayvanlarını, birikimlerini, kovanlarını, tarım araçlarını ve daha birçoğunu kaybeden vatandaşlarımıza destek olabilmek için 'Bir Destek Bir Yuva' projesini başlattılar. Birlikteliğin gücüne inandığımız bu zor günlerde Galatasaray Spor Kulübü olarak 'Bir Destek Bir Yuva' projesi kapsamında bir köyün tüm ihtiyaçlarını da biz üstleniyoruz. Hayatı hep beraber yeniden yeşerteceğiz."

Son Güncelleme: 07.08.2021 23:49
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayYangınManavgat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 günlük bebeği poşete koyup yol kenarına attılar
3 günlük bebeği poşete koyup yol kenarına attılar
Türkiye'de 25 bin 100 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 25 bin 100 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti
Bahçesinde 11 köpeğin cansız bedeni bulunan kadın tutuklandı
Bahçesinde 11 köpeğin cansız bedeni bulunan kadın tutuklandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim