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Gaziantep'te sağlık çalışanlarına saldırı: Ölüm nedeni corona yazılmasını istemediler

Gaziantep'te, yaklaşık 20 kişilik bir grup, özel bir hastanede hayatını kaybeden yakınlarının ölüm raporuna 'corona virüs' yazılmasını istemeyerek, sağlık çalışanlarına saldırdı. 1'i hemşire 3 sağlık personelinin hafif yaralandığı saldırı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

07 Şubat 2021 Pazar 18:09
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Gaziantep'te sağlık çalışanlarına saldırı: Ölüm nedeni corona yazılmasını istemediler

Gaziantep'te Çıksorut Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede Mehmet Ali K.(71), corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından özel hastanede tedaviye alındı.

15 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mehmet Ali K., bugün öğle saatlerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölüm haberini alarak hastaneye gelen yakınları, Mehmet Ali K.'nın ölüm nedeninin hastane kayıtlarına 'corona virüs' olarak yansıyacağını öğrendi. Bunun üzerine ölen kişinin yakınları ile sağlık görevlileri arasında tartışma çıktı.

Sağlık görevlilerine ölüm nedenine 'corona virüs' yazılmasını istemediklerini söyleyen Mehmet Ali K.'nın yakınları, bunun mümkün olmadığının söylenmesiyle taşkınlık çıkarmaya başladı. Yaklaşık 20 kişilik grup, tartıştıkları ve kendilerine uyarılarda bulunan sağlık görevlilerine saldırdı. Saldırıda 1'i hemşire 3 hastane görevlisi hafif yaralandı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda; hasta yakınlarının hastane çalışanlarına saldırıp vurması ve kargaşa anı ile bir kadının demir korkulukla bilgisayar ekranına vurması dikkat çekiyor.

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