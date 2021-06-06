Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
4 gün daha tutuklu kalacak
4 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha ek tutukluluk
3 gün daha ek tutukluluk
Polise gösterdiği ehliyet sahte çıktı
Polise gösterdiği ehliyet sahte çıktı
"Alkollüydüm hatırlamıyorum"
"Alkollüydüm hatırlamıyorum"

Gaziantep'te silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı

Gaziantep’te polisin kimlik sormak istediği 2 şüpheli etrafa rastgele ateş açarak kaçmaya çalıştı. Kurşunların isabet ettiği 1’i polis 1’i çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

06 Haziran 2021 Pazar 23:43
148 Okunma
Gaziantep'te silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı

Olay, Bey Mahallesi Ali Özalgan sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir motosikletin yanında duran 2 kişinin şüpheli davranması üzerine polis ekipleri kimlik sormak istedi.

Polise kimliklerini vermek istemeyen şahıslar yanlarında bulunan tabancalarla etrafa rastgele ateş açarak kaçmaya çalıştı. Açılan ateş sonucunda kurşunların isabet ettiği polis memuru ile biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralı polis memuru ameliyata alınırken diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri ateş açan 2 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların sorgusu devam ediyor.

Son Güncelleme: 07.06.2021 00:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da bir sitede aynı anda intihar girişimi, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması
Adana'da bir sitede aynı anda intihar girişimi, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması
Türkiye aşıda onuncu sırada
Türkiye aşıda onuncu sırada
'Çocuklarımızı kendi milli değerlerimizle desteklememiz, beslememiz gerekiyor'
'Çocuklarımızı kendi milli değerlerimizle desteklememiz, beslememiz gerekiyor'
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim