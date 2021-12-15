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Genç kız kavgası! Arkadaşları kahkahalarla izledi

Isparta'da okul çıkışı karşı karşıya gelen iki genç kız saç saç baş başa kavgaya tutuştu. İki genç kızın kavga etmesine aldırış etmeyen arkadaşları ise o anları cep telefonuyla kaydederek, kahkahalarla izlediler.

15 Aralık 2021 Çarşamba 10:16
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Genç kız kavgası! Arkadaşları kahkahalarla izledi
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Isparta'daki iki genç kızın sokak ortasındaki kavgası ve arkadaşlarının tepkisi görenleri hayrete düşürdü. Çünür Mahallesinde cadde üzerinde kavga eden 2 genç kız görenleri hayrete düşürdü. Yeni şehirde öğle saatlerinde okul çıkışı karşı karşıya gelen genç kızlar, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. İlk önce birbiriyle konuşmaya başlayan kızlar daha sonra sinirlerine hakim olamayarak cadde üzerinde birbirine girdi.

OKUL ARKADAŞLARI GÜLEREK İZLEDİ

Saç baş kavga eden kızların kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Okul arkadaşları kavgayı ayırmak yerine cep telefonu kamerası ile kayıt altına alarak olayı gülerek izlediler.

"AYIRIYORMUŞ GİBİ YAPIN AYIRMAYIN"

Isparta’da Çünür yeni şehir mahallesinde Şehit Ali Hekim Lisesinde okuyan gençler okul çıkışı henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Kavgayı ayırmak yerine izlemeyi tercih eden arkadaşları kavgayı cep telefonu kamerasına kaydederek, “Ben olsam kafasını bisiklet zincirine sokardım, ayırıyormuş gibi yapın ayırmayın” dedi. Yere düşen kızlar birbirlerinin saçını çekerek kavgaya devam ederken, arkadaşları kavgayı gülerek izlemekle yetindi.

Sokaktan geçen vatandaşlar kavgayı ayırmak istese de başarılı olamadı. Kızlar bir süre sonra ayrılarak olay yerinden ayrılırken, yaşanan olaydan geriye ise cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler kaldı.

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