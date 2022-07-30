Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucuyla yakalandı... Aranan bir kişi daha var!
Uyuşturucuyla yakalandı
Sahte paraya 4’er ay hapis
Sahte paraya 4’er ay hapis
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Flaş Haber
Girne'de ani ölüm!
Kapat

Gökçek'ten canlı yayında iddialı açıklama: "Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı bitti"

Türkiye son günlerde Ankapark'ı tartışıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten de yeni açıklamalar geldi. Gökçek katıldığı canlı yayında, "Birazdan açıklayacağım belgelerle Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı bitecek." dedi. Gökçek ayrıca Ankapark'ın maliyetiyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Ankapark ne kadara mâl oldu? Gökçek hangi belgeleri açıkladı? İşte detaylar...

30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:12
122 Okunma
Gökçek'ten canlı yayında iddialı açıklama: "Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı bitti"
banner48

Başkent Ankara'da yer alan ve davalık olan Ankapark tartışmaları bitmek bilmiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak A Haber'de Memleket Meselesi programına konuk olan Melih Gökçek'ten iddialı bir çıkış geldi.

"BİRAZDAN AÇIKLAYACAĞIM"

Katıldığı canlı yayında Ankapark'ta yer alan dinozorlarla ilgili açıklama yapan Gökçek basında yer alan fiyatların doğru olmadığını belirtti. Gökçek Ankapark'ın toplam maliyeti için ise 1 milyar 350 bin lira rakamını verdi.

"MANSUR YAVAŞ'IN SİYASİ HAYATI BİTTİ"

Katıldığı canlı yayında iddialı açıklamalarda bulunan Gökçek, Mansur Yavaş'a canlı yayın davetini yineledi. "Birazdan önemli belgeler paylaşacağım" diyen Gökçek, "Eğer samimiyse siyasi hayatı bitti" ifadelerini kullandı.

"PSİKOLOJİSİ BOZUK"

Mansur Yavaş daha önce Melih Gökçek için 'psikolojisi bozuk' suçlamasında bulunmuştu. Gökçek de canlı yayında aynı iddiayı Yavaş için kullanarak, "Meral Akşener'le açıklama yaparken mimiklerine dikkat edin, sağlıklı değil, psikolojisi bozuk" dedi. Gökçek ayrıca, "Biraz sonra açıklayacağım belgelerle psikolojisi iyice bozulacak." ifadelerini kullandı.

Gökçek söz konusu belgeleri açıklarken şu ifadeleri kullandı;

Ankapark yüzde 100 Yavaş'ın denetimindeydi. Mansur Yavaş bu parklardan yüzde 100 sorumludur. Gösterdiğim belgede 12. madde de yer alıyor. Çalınanlardan yüzde 100 sen sorumlusun. Sen amirsin burada. Eğer Fen İşleri Başkanı'na bu yetkiyi verdin o yapmadıysa o sorumlu. Her yerde çıkıp bizi buraya almıyorlar diyorsun. İşte sorumlu sensin.

Bugün itibarıyla eğer bu programı izleyen varsa Yavaş taraftarı bile olsa ona hak vermeyecektir.

"KILIÇDAROĞLU BENİ HAKLI GÖRÜYOR"

Yavaş, Akşener ile harap ettiği Ankapark'ı gezdi ama Kemal Bey gitmeyerek tepki koydu. Kılıçdaroğlu beni haklı görüyor. Yavaş şerefiyle istifa etmeli. Avrupa'da olsa böyle bir şey belediye başkanı görevinde kalabilir mi? İtiraf edip, derhal istifa etmeli.

Bu adamdan değil Cumhurbaşkanı, milletvekili bile olmaz. Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Sosyal medyada bunun için hesap açtırıp paylaşım yaptırıyorlar.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cenaze yemeğinden zehirlenen 85 kişi hastanelik oldu
Cenaze yemeğinden zehirlenen 85 kişi hastanelik oldu
Dilencinin mal varlığı, ağızları açık bıraktı!
Dilencinin mal varlığı, ağızları açık bıraktı!
Japon turist eşekle adım adım Türkiye'yi gezdi
Japon turist eşekle adım adım Türkiye'yi gezdi










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim