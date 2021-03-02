Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
"Gelmezsen evi yıkacağım"
"Gelmezsen evi yıkacağım"
Sorguda ismi verilmişti
Sorguda ismi verilmişti
Silahlı soygun
Silahlı soygun
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
Polislerden korktuğu için kaçmış
Polislerden korktuğu için kaçmış

Görme güçlüğü çeken kaçak sünnetçi suçüstü yakalandı

Adana'da kaçak muayenehanede hasta tedavi ettiği ve çocukları sağlıksız koşullarda sünnet ettiği belirlenen şüpheli ekiplerce suçüstü yakalandı. Kaçak sünnetçinin görme güçlüğü çektiği fark edilirken sadece Suriyeli çocuklara hizmet verdiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.

02 Mart 2021 Salı 14:08
298 Okunma
Görme güçlüğü çeken kaçak sünnetçi suçüstü yakalandı

Görme güçlüğü çeken kaçak sünnetçi Adana ekiplerince suçüstü yakalandı.

Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Yeşilyuva Mahallesi’nde kaçak muayenehane işletildiği ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte adrese baskın yaptı.

Ekipler, baskında kaçak muayenehaneyi işleten Suriye uyruklu N.G’yi sağlıksız bir ortamda, ofis masası üstüne serilen halı üzerinde kendi ülke vatandaşı bir çocuğu sünnet etmeye hazırlanırken suçüstü yakaladı.

BAŞKA ÇOCUKLAR DA SIRADA BEKLİYORDU

N.G’nin sünnet etmeye hazırlandığı çocuk koruma altına alınırken, kaçak muayenehanede ebeveynleri tarafından sünnet edilmek üzere getirilen başka çocukların da sıra beklediği tespit edildi.

SADECE SURİYELİLERE HİZMET VERİYORMUŞ

Zabıta ekiplerinin tuttuğu tutanakla kaçak muayenehane süresiz olarak mühürlenip kapatıldı.

Hakkında Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapılan N.G’nin, görme güçlüğü çektiği de görüldü.

Adreste yapılan aramada makas, şırınga, ilaçlar, serum, pansuman malzemeleri ve oksijen makinesi bulunurken, N.G’nin bir yıldan daha fazla bir süredir kaçak muayenehane işletip doktorluk yaptığı öğrenildi.

Muayene olmak için sıra bekleyen sığınmacılardan elde edilen bilgilere göre N.G’nin, sadece Suriyeli sığınmacılara hizmet verdiği ve yetişkinlerin de hastalandıklarında N.G. tarafından muayene ve tedavi edildiği ortaya çıktı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tartıştığı annesini boğazını keserek öldürdü
Tartıştığı annesini boğazını keserek öldürdü
İmamoğlu için hapis istemi!
İmamoğlu için hapis istemi!
Borsa liginde şubat ayının şampiyonu Galatasaray
Borsa liginde şubat ayının şampiyonu Galatasaray
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim