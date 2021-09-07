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Halay çekerken yaşamını yitirdi

Tekirdağ’da, sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçiren 68 yaşındaki Mikail Göleli yaşamını yitirdi.

07 Eylül 2021 Salı 09:00
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Halay çekerken yaşamını yitirdi

Göleli bir arkadaşının oğlunun sünnetindeydi.

Sahnede halay çekerken bir anda yere yığılan adam kurtarılamadı.

3 çocuk babasının kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği anları, davetlilerden birinin cep telefonu kamerası kaydetti.
 

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