Hareket halindeki TIR'da içki sofrası

Hareket halindeki TIR'ın dorsesinde bir grubun içki içerken paylaştığı görüntüler tepki çekti.

Antalya- Kemer karayolunda dün saat 21.00 sıralarında hareket halindeki TIR'ın dorsesinde seyahat eden 10 genç, masa kurup, içki içmeye başladı.

Grup, bu sırada içki dolu bardakları havaya kaldırıp yoldan geçen sürücüleri selamladı. O anları cep telefonlarıyla çeken grup, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.



Gençler hem yoldan geçen sürücülerin, hem de sosyal medyada görüntüleri izleyen kullanıcıların tepkisini çekti.