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Hareket halindeki TIR'da içki sofrası

Antalya'da bir grup genç, hareket halindeki TIR'ın dorsesine masa kurup içki içti. Gençlerin sosyal medyadan paylaştığı görüntüler tepki çekti.

03 Kasım 2021 Çarşamba 12:18
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Hareket halindeki TIR'da içki sofrası
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Hareket halindeki TIR'ın dorsesinde bir grubun içki içerken paylaştığı görüntüler tepki çekti.

Antalya- Kemer karayolunda dün saat 21.00 sıralarında hareket halindeki TIR'ın dorsesinde seyahat eden 10 genç, masa kurup, içki içmeye başladı. 

Grup, bu sırada içki dolu bardakları havaya kaldırıp yoldan geçen sürücüleri selamladı. O anları cep telefonlarıyla çeken grup, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. 

Gençler hem yoldan geçen sürücülerin, hem de sosyal medyada görüntüleri izleyen kullanıcıların tepkisini çekti.

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