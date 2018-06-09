Harmancı: “Hep birlikte başaracağız”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan Adayı Mehmet Harmancı; TDP, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) ve Bağımsızlık Yolu’ndan belediye meclis üyesi adayları bugün Lefkoşalılarla Arasta’da buluştu, Girne Kapısı-Sarayönü güzergâhını takip ederek, Arasta ve Bandabuliya’yı dolaştı.
Harmancı’nın basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, çarşı gezisi sırasında başkan Harmancı ve ekibi, herkesle sohbet ederek hatırlarını ve belediyeden beklentilerini sordu.