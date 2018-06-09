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Harmancı: “Hep birlikte başaracağız”

Mehmet Harmancı; TDP, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) ve Bağımsızlık Yolu’ndan belediye meclis üyesi adayları bugün Lefkoşalılarla Arasta’da buluştu, Girne Kapısı-Sarayönü güzergâhını takip ederek, Arasta ve Bandabuliya’yı dolaştı.

09 Haziran 2018 Cumartesi 15:54
Harmancı: “Hep birlikte başaracağız”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan Adayı Mehmet Harmancı; TDP, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) ve Bağımsızlık Yolu’ndan belediye meclis üyesi adayları bugün Lefkoşalılarla Arasta’da buluştu, Girne Kapısı-Sarayönü güzergâhını takip ederek, Arasta ve Bandabuliya’yı dolaştı.

Harmancı’nın basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, çarşı gezisi sırasında başkan Harmancı ve ekibi, herkesle sohbet ederek hatırlarını ve belediyeden beklentilerini sordu.

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Harmancı gezisi sırasında, “Şehrimizi karanlık günlerden beraber çıkardık. Şimdi daha da güçlü el ele vererek, daha da aydınlık ve çağdaş Lefkoşa’ya ilerleme zamanı. Bunu beraber başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

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