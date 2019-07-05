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Hatay Reyhanlı’da araçta patlama: Ölü ve yaralılar var!

Hatay Reyhanlı'da bir araçta meydana gelen patlamada 3 kişi yaşamını yitirirken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildiği bildirildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:22
Hatay Reyhanlı’da araçta patlama: Ölü ve yaralılar var!

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki otomobilde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alev topuna dönen otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi.

Patlamanın etkisiyle, araç içindeki iki kişinin cesetleri yola savruldu. Foto: DHA

Bugün saat 13.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nin kenarında park halinde bulunan otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevrede büyük korkuya neden olan patlamanın ardından otomobil, alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü gönderildi. Foto: DHA

Polisler çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yapılan incelemede, otomobilin içinde bulunan iki kişinin yanarak can verdiği saptandı.Patlamaya neyin yol açtığı araştırılıyor.

DHA

Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaptığı açıklamada, araçtaki patlamanın neden kaynaklandığının henüz belirlenemediğini ifade ederek, ilk tespitlere göre araçtaki iki kişinin öldüğünü söyledi.

ERDOĞAN: 3 ÖLÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, patlama ile ilgili yaptığı açıklamasında “Suriyeli 3 kişi ama aracın içerisinde bomba olduğu belli, onun patlaması neticesinde 3 de ölmüş, kimlik tespitleri yapılmış. Tabi bunun gerisinde ne vardır ne yoktur onun da zannediyorum kısa zamanda neticesi ortaya çıkacaktır. Şu andaki tespitler daha çok terörle bağlantısı olabilir yönünde” ifadelerini kullandı.

DHA

2013’TEKİ SALDIRIDA 52 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

11 Mayıs 2013’te Reyhanlı, düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 52 kişi yaşamını yitirmiş. 146 kişi de yaralanmıştı. Bombalı araçlarla düzenlenen bu saldırı, o dönem Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı saldırısı olarak kayıtlara geçmişti. Saldırıyla ilgili olarak 32 Türk vatandaşı şüpheli gözaltına alınmış bunlardan 20’si tutuklanmıştı. Soruşturma safhasında; saldırıyı tutuklu şüphelilerden Nasır Eskiocak liderliğinde Esad rejimi yanlısı Suriye gizli servisi El Muhaberat bağlantılı bir silahlı grubun düzenlediği ortaya çıkmıştı.

AA-DHA

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Hatay Reyhanlı
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