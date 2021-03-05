HELİKOPTER KAZASINDA ŞEHİT OLAN 11 ASKER İÇİN DEVLET TÖRENİ DÜZENLENDİ

Şehitler Korgeneral Osman Erbaş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Gökhan Uysal, Albay Şentürk Aydınyer, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz, Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Uzman Çavuş Hakan Gül ve Uzman Çavuş Tolga Demirci için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları askerlerin omuzlarında tören alanına getirildi. Cuma namazına müteakip şehitler için cenaze namazı kılındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazı sonrasında yaptığı konuşmada, "Ebediyete uğurladığımız, hakka uğurladığımız şehitlerimizle son buluşmamızda temenni ediyorum ki, Rabb'im bizleri sevgili habibinin sancağı altında da buluştursun." dedi.

Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın komutanlığın ötesinde duruşuyla çok farklı, mütevazi bir insan olduğunu anlatan Erdoğan, "Yanındaki kardeşlerimle beraber çıktıkları bir yolculuk esnasında meydana gelen bu elim kazayla emaneti sahibine teslim ettiler." ifadesini kullandı.

"Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz." ayetini okuyan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi, 11 şehidimizi Hakk'a uğurlarken biz diri olan bu şehitlerimizle inşallah sevgili habibinin sancağı altında da bir oluruz. Temennimiz budur. Tabii tüm aileye, ordumuza, milletimize Rabb'imden sabırlar diliyorum. Tezkiye ile şu anda bu cenaze namazına katılan tüm kardeşlerimiz, zaten sizler özellikle tezkiye ettiniz. Hocamızın da ifade ettiği gibi biz şehitlerimizin tezkiyesine muhtacız. Çünkü onlar bizim için bir yolculuktaydılar ve bu yolculukta da mukadder olan ölümle karşı karşıya kaldılar. Hepimiz için mukadder olan bir ölüm var. Şehadet bunların en yücesi, Rabb'im bizlere de bu makamı inşallah nasip eder. Hele hele din uğrunda, vatan uğrunda bu makama kavuşmak her yiğidin karı değil. Rabb'im bir mükafat olarak bunu bizlere lütfederse ne kadar güzel. Temenni ederim ki, Rabb'im bizlere de bunu nasip eder.'

Erdoğan, daha sonra cenaze törenine katılan şehit yakınlarına taziyelerini iletti.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları askerlerin omuzlarında cenaze araçlarına taşındı. "İhtiram yürüyüşü"nde Buhurizade Mustafa Efendi'nin (Itri) "Tekbir" adlı eseri çalındı. Yakınları şehitleri asker selamıyla uğurladı. Şehitlerin naaşları, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi.

Törene, şehitlerin aileleri ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski TBMM Başkanları Binali Yıldırım ve Cemil Çiçek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, siyasi parti genel başkanları ve temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, milletvekilleri, askeri ve sivil erkan katıldı.

Şehit Korgeneral Erbaş, Albay Aydınyer, Yüzbaşı Sarıoğlu, Yüzbaşı Kureş ve Yüzbaşı Uysal'ın naaşları Ankara'da, Astsubay Kıdemli Çavuş Karadirek’in naaşı Afyonkarahisar’da bugün toprağa verilecek. Astsubay Kıdemli Başçavuş Demir ve Astsubay Üstçavuş Yılmaz’ın naaşları Kahramanmaraş’ta, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Umulu’nun naaşı Kırıkkale’de, Uzman Çavuş Gül’ün naaşı Amasya'da, Uzman Çavuş Demirci'nin naaşı Kayseri'de yarın defnedilecek.