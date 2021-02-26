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Hem elektrikli hem insansız

TUSAŞ'ın insansız elektrikli taarruz helikopteri T629 ilk kez görüntülendi.

26 Şubat 2021 Cuma 09:48
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Hem elektrikli hem insansız

Kahramankazan’da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerinde, TUSAŞ tarafından halihazırda yürütülen üç taarruz helikopteri projesinden biri olan “T629 Taarruz Helikopteri” görücüye çıktı.

TUSAŞ'ın insansız elektrikli taarruz helikopteri T629 ilk kez görüntülendi (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları) - 2

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin yürüttüğü üç taarruz helikopteri projesinden bir tanesi olan T-629 sayesinde, Türkiye, beş tonluk T-129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri ile on tonluk Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri arasında bir ara platforma sahip olacak

TUSAŞ'ın insansız elektrikli taarruz helikopteri T629 ilk kez görüntülendi (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları) - 3

İnsansız ve elektrikli yapıdaki T629 Taarruz Helikopteri’nin, özellikle Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için faydalı olacağı düşünülüyor. Yakın gelecekte envantere almayı planladığı TCG ANADOLU Amfibi Harp Gemisi için helikopter platformu ihtiyacı olan Türk Deniz Kuvvetleri’nin, T629 ile bu ihtiyacının önemli bir kısmını giderebileceği öngörülmekte.

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