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"Her türlü cinayet şebekesini alt edecek irademiz vardır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin EOKA’yı anmasının "hala bu cinayet şebekesine destek verdiğini" gösterdiğini belirtti.

02 Nisan 2021 Cuma 20:59
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"Her türlü cinayet şebekesini alt edecek irademiz vardır"

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin EOKA terör örgütünün 65. yılını anan bir pul bastırmasını lanetliyoruz. EOKA bir katliam şebekesidir. Kıbrıs Türklerini acımasızca öldüren bu terör örgütü ancak lanetle anılabilir. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin EOKA’yı anması hala bu cinayet şebekesine destek verdiğini gösteriyor. Kıbrıs Türk’ü bu cinayet örgütleriyle savaşarak var oldu ve var olmaya devam edecek. Türkiye, Kıbrıs Türk davasının sonsuza kadar destekçisidir. Her türlü cinayet şebekesini alt edecek irademiz vardır. Hiç kimse KKTC’nin meşru hak ve menfaatlerini gasbedemeyecektir.”

Anahtar Kelimeler:
Ömer ÇelikEOKA
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