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Heybeliada'da korkutan görüntü!

Heybeliada açıklarında, denizin altında bulunan derin deniz deşarj hattı borusu patladı. İSKİ'ye ait borunun patlamasıyla lağım suları yüzeye çıkarak denize karıştı. Lağım sularının, denizin derinlerinden yüzeye çıktığı anlar kameraya da yansıdı.

26 Nisan 2022 Salı 14:31
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Heybeliada'da korkutan görüntü!

Heybeliada’nın güney tarafında, Yalova’ya bakan kısmında derin deniz deşarj hattında, kanalizasyonun denize boşaltıldığı boru hattı patladı.

Dün 25 (Nisan) yaşanan olay nedeniyle lağım suları denize akmaya başladı. Lağım sularının derinlerden yüzeye çıkarak deniz suyuna karışmasıyla, alandaki denizin renginin değiştiği görüldü. Durumu fark eden adalılar İSKİ’ye ihbarda bulundu.

Derin deniz deşarj hattı borusunun patlamasıyla lağım sularının denizin derinlerinden yüzeye çıktığı anlar adalı bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde borunun patlaması nedeniyle denizin derinlerinden yüzeye doğru lağım sularının çıktığı ve alandaki deniz renginin değiştiği görüldü. (İHA)

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