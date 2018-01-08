Hükümet Sözcüsü: "OHAL bir kez daha uzatılacak"

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, OHAL'in bir kez daha uzatılacağını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2019 seçimlerinde MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağı yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Bozdağ, "Türk siyasetinde duruşu olan bir lider. İkili oynamıyor. MHP'ye saygı duyuyoruz." dedi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a firar eden 8 askerden biri olan Süleyman Özkaynakçı'nın iltica talebini Yunan hükümetinin itirazını kabul ederek yürütmeyi durdurma kararı alan Atina İstinaf Mahkemesi'nin kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Bozdağ, "Kararı memnuniyetle karşılıyor ve firari askerlerin Türkiye'ye iadesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Bozdağ, ABD'de jüri tarafından 5 ayrı suçtan suçlu bulunan 'Hakan Atilla' davasına yönelik olarak da "Çok net söyledik siyasi bir davadır hukuki bir dayanağı yoktur. Savcısı FETÖ'cülerin cesaretlendirdiği biri olduğu gibi yargılamayı yapan hakim FETÖ'cülerin organizasyonunda getirilen bir hakim. FETÖ'cü firari komiser yardımcısı hem 17 Aralık'ın soruşturmasını yürüten polisteki ekip amiri hem de ABD'deki yargılamanın kilit yalancı tanığı" diye konuştu.

Bakanlar Kurulu toplantısından sonra konuşan Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

"OHAL bir defa daha uzatılacak. Önümüzdeki Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminde muhtemelen yer alacak.

Hükümetimizin gündeminde ön lisans mezunları için kısa dönem askerlik çalışması yoktur.

"Bahçeli, Türk siyasetinde duruşu olan bir lider"

Sayın Bahçeli Türk siyasetinde saygın bir lider dürüst bir siyaset anlayışı var ikili oynamayan birisi. Sayın Bahçeli'nin sabahki açıklamaları çok net açıklamalar. MHP'nin 2019 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını kendisinin de aday olmayacağını açıkça ifade etti. Bu kararla ilgili değerlendirme yapma hakkını kendimizde görmeyiz.

Sayın cumhurbaşkanımızın 2019 adaylığında Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleme konusundaki açıklaması bizim açımızdan memnuniyet vericidir. AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayı malum Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP ve AK Parti Yenikapı ruhuna sonuna kadar sahip çıkan anlayışa sahip.

"Kararı memnuniyetle karşıladık"

Kararı memnuniyetle karşılıyor ve firari askerlerin Türkiye'ye iadesini bekliyoruz. Yunanistan'dan 8 darbecinin ivedilikle iadesini beklediğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz.

Hakan Atilla davası

Çok net söyledik siyasi bir davadır hukuki bir dayanağı yoktur. Savcısı FETÖ'cülerin cesaretlendirdiği biri olduğu gibi yargılamayı yapan hakim FETÖ'cülerin organizasyonunda getirilen bir hakim. FETÖ'cü firari komiser yardımcısı hem 17 Aralık'ın soruşturmasını yürüten polisteki ekip amiri hem de ABD'deki yargılamanın kilit yalancı tanığı.'

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve başbakanımızın ByLock'a yönlendirilmiş bulunan kişiler hakkında eğer bunlardan kamudan ihraçlar varsa KHK ile görevlerine iadesi konusunda talimatları oldu. Tek tek bunlar incelendi. Kamu görevinden atılmış olanlar 2 bin 138 kişi. Bunlarla ilgili bakanlıklar diğer kurumlar sırf bu tuzak nedeniyle ByLock'a yönlendirilmiş olup görevinden uzaklaştırılmış olanların iadesi yapılacaktır. Şu anda kurumlarımız bize bunlarla ilgili çalışmalarını iletiyorlar. İki kurum kaldı inşallah yakında bu KHK çıkacaktır.

Uyum yasaları

Seçim yasaları ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edilmiş olması nedeniyle çıkarılacak uyum yasaları son derece önem arz etmektedir. 2018 yılında parlamentonun gündemine gelecektir. 2018, uyum yasalarının yoğun görüşüldüğü bir yıl olacaktır. Seçim yasalarının Mart'tan önce parlamentodan çıkarılmasını hedefliyoruz. Bu yasalar içerisinde seçim ittifakı konusu da ele alınacaktır. Sayın Bahçeli'nin formül önerisi de değerlendirilecek.

İran'daki olaylar

İran halkı bu yaşananlara 'dur' dedi. Dış müdahalelerle şiddet kullanarak zorla anayasanın çizdiği usül dışında başka bir yöntemle ülkelerde iktidar değişimine karşı olduğumuzu hep ifade ettik. Hem Gezi hadiseleri hem 17-25 Aralık süreci hem Kobani hadiseleri hem hendek terörü en son yaşadığımız darbe teşebbüsü halk anayasasına sahip çıkmıştır. Türkiye'de böyle hesap yapanlar var mı bilmem. Türkiye'de böyle bir şeyin başarılı olma şansı dün olmadığı gibi bugün de yoktur yarın da yoktur. Türkiye bu noktada tecrübelidir.''