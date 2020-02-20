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İdlib'de 2 asker şehit, 5 asker yaralı

TC Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını, belirlenen hedeflerin ateş altına alındığını duyurdu. Yaralı askerler Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildi.

20 Şubat 2020 Perşembe 20:37
İdlib'de 2 asker şehit, 5 asker yaralı
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TC Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını, belirlenen hedeflerin ateş altına alındığını duyurdu. Yaralı askerler Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz" denildi.

Bakanlık, İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 50’den fazla rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiğinin öğrenildiğini kaydetti.

İDLİB'DE YARALANAN ASKERLER, HATAY'A GETİRİLDİ

Suriye'nin İdlib kentinde, hava saldırısı sonucu yaranan 5 asker, Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildi.

İdlib'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce göç ve krizi önlemek için çalışmalar sürerken, bölgeye rejim tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.

Anahtar Kelimeler:
HatayİdlibAskerŞEHİT
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