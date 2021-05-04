"İki devletli yapı Kıbrıs'ta tek çözümdür"

AA’nın haberine göre, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad, Batı Bölge Komutanı Tümgeneral Usame Cuveyli ve Trablus Bölge Komutanı Tümgeneral Abdülbaki Mervan’ın da yer aldığı programda, Akar, personele hitap etti.

Akar, Türkiye’nin, kimsenin toprağında, hak ve hukukunda gözü olmadığının altını çizerek, “Uluslararası hukuk çerçevesinde tüm komşularımızın egemenlik haklarına, toprak bütünlüğüne saygılıyız. Ancak hakkımızı yedirmeyiz. Hiçbir oldubittiye izin vermeyiz. Bunu herkes idrak etmeli.” değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs’ta egemen ve bağımsız bir Türk devleti vurgusu yapan Akar, “Biz barış, huzur, diyalog, iyi komşuluk ilişkileri diyoruz. Buna karşılık maalesef Yunanistan tarafında devamlı tahrik, kriz çıkartma, saygısızlık ve tehdit dili var.” görüşünü paylaştı.

Türkiye’nin diyalogdan yana olduğunu belirten Akar, “Komşularımızla ilgili konularda üçüncü tarafların objektif olmalarını bekliyorum. Konulara, makul ve mantıklı yaklaşmalarını bekliyorum. Herhangi bir şekilde Türkiye ile Yunanistan arasındaki problemlerin, AB ile problem, ABD ile problem şekline dönüştürülmemesini kendilerine söylüyorum. Sonuç olarak, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz.” diye konuştu.