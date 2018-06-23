İkramiyeyi "boşa harcıyor" diye çalmışlar

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Milli Piyango'nun yılbaşı çekişilinde büyük ikramiyeyi kazandığı öne sürülen Murat Tokmak'ın Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nde arabasının bagajına bıraktığı 570 bin liranın çalındığını belirtmesi üzerine çalışma başlattı.



Tokmak, polise, bankadan arsa almak için 700 bin lira çektiğini, 130 bin liraya araba aldığını, kalan parayı da alacağı arsa sahibine vermek üzere bagaja bıraktığını ifade etti.



Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Tokmak'ı trafikte seyir halindeyken bir araç tarafından uzun süre takip edildiğini fark etti.



Aracın plakasından yola çıkan ekipler, S.G. (31), A.E. (31), Ö.T. (22), S.Ç. (24) ve Ç.Ü'yü (19) gözaltına aldı.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen 373 bin 150 lira Tokmak'a teslim edildi.



Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, "Talihliyi uzun süredir takip ediyoruz. Çay, kahve içiyor 150-200 lira bahşiş bırakıyordu. Parayı boşa harcıyordu. Ona ders olsun istedik" dedikleri öğrenildi.