İlk vukuatı değilmiş! Sezer Öztürk cinayetten aranıyor

Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün kavgaları bitmiyor. Daha önce de adı sık sık kavgaya karışan Sezer Öztürk'ün hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ADI CİNAYETE KARIŞTI

Eski futbolcu Sezer Öztürk, bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla aranıyor. Bir dönem Manisaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’de oynayan eski futbolcu Sezer Öztürk’ün adı cinayete karıştı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Şile’de 19 Eylül günü yaşanan olayda iddiaya göre, Sezer Öztürk aracını yolun kenarına park eden 24 yaşındaki Halil İbrahim Scholten ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Öztürk’ün aracından Scholten ve ailesinin üzerine ateş açıldı.

Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılırken Sezer Öztürk ve yanında bulunan Ö.G. isimli kişi kayıplara karıştı, yine bu kişilerin yanında olan A.M. ise savcılığa teslim oldu. Hastaneye kaldırılan Halil İbrahim Scholten hayatını kaybetti. Yaralanan aileden 4 kişi tedavi altına alındı. Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sezer Öztürk, hakkında “kasten öldürme” suçundan yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

İLK VUKUATI DEĞİL! İŞTE SABIKA DOSYASI

Bu Sezer Öztürk'ün ilk vukuatı değil. Sezer Öztürk Manisa'da oynarken Denizlispor maçından 1 gece önce gece 04.00 te İzmir'e gitti ,hız yaparken yakalanan Sezer polisten ceza yedi.

BEŞİKTAŞ KAPTANIYLA YUMRUKLU KAVGA

Öztürk 2013'te Beşiktaş ile anlaştı. Ancak Öztürk takıma katılmasından bir süre sonra kaptan İbrahim Toraman ile yumruk yumruğa kavga etti. Sonrasında ise Öztürk Beşiktaş'tan gönderildi.

İZİNSİZ GALATASARAY İLE GÖRÜŞTÜ

Yine Manisa'da oynarken kulübünden izinsiz Galatasaray ile görüştüğü için 1 hafta izin verildi. Bu izinden hoşnut olmayan Sezer, yerel basına hocası Mesut Bakkal hakkında konuşmalar yaptı ve akabinde kadro dışı bırakıldı. Ayrıca İstanbul'da oynanan Manisa - Galatasaray maçında kendini ilk 11 de görmeyince ısınmaya çıkmadı ve soyunma odasını terk etti.

LUGANO İLE YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİ

Eskişehir'de oynarken Fenerbahçe maçının devre arasında koridorlarda Lugano ile yumruk yumruga kavga etti. Eskişehir'de oynarken takım arkadaşı Pele'nn kullanacağı vuruşa karıştı, saha içinde sözlü tartışma yaşadı.

BAR KAVGASINDA BIÇAKLANDI

Öztürk, 2014 yılında ise eğlenmek için gittiği bir barda çıkan kavgada bıçaklanarak yaralandı.

İNTİKAM ALMAYA ÇALIŞTI

Bar kavgasından 2 yıl sonra ise Öztürk, bu kez de Almanya'da bir kişiye baltayla saldırdı.

Alman polisi tarafından hakkında arama kararı çıkartılan ancak daha sonra serbest bırakılan eski futbolcu, 2016 yılında baltayla saldırdığı kişinin 2014'te kendisini bıçaklayan kişi olduğunu ve o dönemden beri husumet beslediği kişiden bu şekilde intikam aldığını ifade etti.