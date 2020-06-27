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İmama küsen mahalleli, namazı kıraathanenin önünde kıldı

Türkiye'de Sakarya'nın Kaynarca ilçesine bağlı Müezzinler Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, mahalle camisinin imamıyla tartıştı.

27 Haziran 2020 Cumartesi 17:53
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İmama küsen mahalleli, namazı kıraathanenin önünde kıldı

Türkiye'de Sakarya'nın Kaynarca ilçesine bağlı Müezzinler Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, mahalle camisinin imamıyla tartıştı. Mahalleli, durumu İlçe Müftülüğü'ne bildirerek imamın değiştirilmesini istedi. Mahalleli, imam A.B. ile barışmayı da reddedince, dün gece yatsı namazını cami yerine mahalle merkezindeki kıraathane önünde kıldı. Mahalle sakinleri, cami imamı değişene kadar camiye gitmeyeceklerini belirtti.

'İmamımıza küstük'

Müzezzinler Mahallesi Muhtarı Saffet Kansu, "Köyümüz halkı ve ihtiyar heyeti olarak imamdan memnun değiliz, imamıza küstük. Bu sebepten dolayı imamımızla ilgili gerekli müracaatları Müftülük ve diğer makamlara yaptık. Bu akşamdan itibaren karar alıp kıraathane önünde toplanıp, burada namaz kılacağız. İmam değişene kadar burada namaz kılmayı düşünüyoruz" dedi.

'Öyle bir hocanın arkasında namaz kılamam'

Cami imamının kendilerine kötü davrandığını belirten Halil İbrahim Gül, "Ben cuma günü namaz kılmak için camiye gittim. Yanımda yaşlı bir arkadaş daha vardı, ona uygunsuz laflar etti. O yüzden ben o camiye gidip o hocanın arkasında namaz kılmam dedim. Bir daha da gitmiyorum zaten, hocanın buradan alınmasını istiyorum" diye konuştu.

'Bu hocayı istemiyorum'

Mahalle sakini Nuhal Altay ise, "Müezzinler Merkez Camii'nde sabah namazına gittiğimde imam ile karşılaştım, ‘Sabah namazında ne işin var?’ dedi bana. Ben de kendisine, ‘Tabi ki buraya namaz kılınmaya geliniyor başka ne işim olabilir’ dedim. Tabi ki hoca tekrar tepki gösterdi, ya tabi gelinmez gibisinden. Ben şaşırdım, kendisine tepki gösterdim. Böyle bir şey olamaz ben, bu hocayı köyümde görmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
İmamSakarya
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