İnce: Biz parti içi muhalefet hareketi değiliz

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Sivas'tan "Bin Günde Memleket Hareketi"ni başlattı. İnce, "Bizim hareketimizin amacı ülkemizin bağımsızlığı, insanımızın mutluluğu ve refahıdır. Biz bir bölen değiliz, yeni bir yol açanız. Demokrasi ve özgürlük mücadelesinin neferleriyiz. Salıdan salıya 45 dakikalık karşılıklı suçlamalarla Türkiye'yi yöneteceğini sananların karşısındayız" ifadelerini kurtardı.



Uçakla kente gelen İnce, Nuri Demirağ Havalimanı'nda, vatandaşlar tarafından davul zurna eşliğinde karşılandı.



Özel hazırlanan otobüsün üzerinden havalimanı önünde kendisini karşılamaya gelenlere hitap eden İnce, Kuvayımilliye'nin esarete karşı direnişinin, kurtuluş meşalesinin yakıldığı şehirde bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

"Bizim derdimiz muhalefete muhalefet etmek hiç değildir"

Bir muhalefet hareketi olmadıklarını vurgulayan İnce şöyle konuştu: "Parti içi muhalefet hareketi hiç değiliz. Bizim derdimiz iktidarı iyi eleştirmek değildir. Bizim derdimiz muhalefete muhalefet etmek hiç değildir. Bizim derdimiz çocuklarımıza güzel hayaller kurdurmaktır. Barışıp, büyüyüp adil bölüşmek için buradayız. Refah, yaşam kalitesi, aş, iş, sosyal adalet, üretim, adil paylaşım, fırsat eşitliği, nitelikli eğitim için seferber olanlarız biz. Her türlü ayrımcılığa karşıyız. Irk, din, dil, mezhep, cinsiyet ayrımcılığına karşı dimdik duranlarız biz. Bir ayağı Ankara'da, bir ayağı Pensilvanya'da, bir ayağı Brüksel'de bir ayağı Moskova'da, bir ayağı Washington'da olanlar değiliz. Kalbi, yüreği, ayakları, beyni, her şeyi Ankara'da olanlarız biz. Türkiye'de iktidarı Joe Biden'in değil, Türk milletinin değiştireceğine inanan, mandaya karşı çıkan tıbbiyeli Hikmet'lerin torunlarıyız biz."

"Bizim hareketimizin amacı ülkemizin bağımsızlığı, insanımızın mutluluğu ve refahıdır" diyen İnce, "Biz bir bölen değiliz, yeni bir yol açanız. Demokrasi ve özgürlük mücadelesinin neferleriyiz. Salıdan salıya 45 dakikalık karşılıklı suçlamalarla Türkiye'yi yöneteceğini sananların karşısındayız. Memleket sevdalılarıyız biz. Seçime katılımı artırmak isteyen, yurttaşlarımızın içine sine sine sandığa gitmelerini isteyen gönüllüleriz biz. İktidar iktidar iktidar diye haykıranlarız biz" ifadelerini kullandı.



İnce, son günlerde sosyal medyada Memleket Hareketi'nin finansörünün kim olduğuyla ilgili sıkça sorular sorulduğunu hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Para bulursak köfte ekmek, para bulamazsak peynir ekmek"

"Türkiye'de 92 parti var, kimseye sormuyorlar. Bize sormaları bizi mutlu eder. 'Bir plaza tuttuk 18 katlı, 4 uçak kiraladık, 3 helikopter, 20 otobüs'... Böyle bir açıklama duydunuz mu? Bunlar yok. Kiraladığımız bu otobüs var, 10 yaşında. 10 arkadaş 1 yıllığına kiraladık. Peki siz buraya geldiniz çeşitli vilayetlerden, kendi paranızla gelmediniz mi? Her milletvekili seçiminde 2 bin dolayında otobüs, milletvekili adayları tarafından kiralanmıyor mu? Ben 5 kere milletvekili seçildim, 5'inde de otobüsüm vardı. 'Peki mazotunu kim koyacak?' diyor. Koyacağız sırayla. 'Ne yiyeceksiniz?' diyor. Para bulursak köfte ekmek, para bulamazsak peynir ekmek, o da yoksa simit yiyeceğiz. 'Nerede kalacaksınız' diyor. Para bulursak otelde, bulamazsak Yörük çadırında. Bu millet bize gönlünü açtı, evini de sofrasını da açar. Bize milyon dolarlar lazım değil. Bize yürek, cesaret, emek lazım. Allah'a şükür hepsi bizde var."