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İndirim kuponlu ekmek dönemi başladı!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Fırıncılar Odası arasında geçen gün bir protokol imzalandı. Buna göre için ekmekte 1 liralık indirim kuponları hazırlandı. Bu kupon ile 2 lira 50 kuruş olan ekmek 1 lira elli kuruşa satın alınabilecek. Protokol gereği aradaki fark belediye bütçesinden ödenecek.

13 Nisan 2022 Çarşamba 10:16
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İndirim kuponlu ekmek dönemi başladı!

Sözcü’den Ahmet Kaya'nın haberine göre, eski CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Umut Yılmaz, AKP'nin 20 yıldır iktidarda olduğunu belirterek, “Onlar dağıtılan kartlara ‘ İndirim Belgesi' diyor ama bize göre karne” dedi.  Yılmaz, “20 yılı aşkın bir süredir iktidarda olan bir partinin bugün geldiğimiz noktada savaş dönemlerinde yaşanan ekmek karnelerini görmek üzüntü verici” ifadesini kullandı.

"Ramazanda 150 milyon TL'lik gıda paketi yardımı da yapılacak"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise bunun bir karne olduğu iddialarını reddetti ve 126 bin dar gelirli aileye aylık 150 ekmeği 1 TL indirimli olarak vereceklerini söyledi.

Şahin, “Karne, piyasada bulunmayan bir şeyin ne kadar alınması gerektiğine ilişkin sınırlandırma belgesidir. Ekmekte sıkıntı yok. Bizim yaptığımız destektir. Ramazanda 150 milyon TL'lik gıda paketi yardımı da yapılacak” ifadelerini kullandı.

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