Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada zanlı mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kazada zanlı mahkemeye çıkarıldı
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler
150 bin TL değerinde malzeme çaldı
150 bin TL değerinde malzeme...
Cep telefonuyla taciz!
Cep telefonuyla taciz!
İşlediği suçtan 5 yıl hapis cezası aldı!
İşlediği suçtan 5 yıl hapis...

İnternette eskort sanıp konuştular gerçek sonradan ortaya çıktı!

‘Sanal eskort' sitesi üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Aydın merkezli 4 ilde yapılan operasyonda çıkan detaylarda eskort ilanları veren kadınların, kendilerini arayanlara çeşitli bahanelerle banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri ancak buluşmaya gitmedikleri tespit edildi. Tuzağa düşen 69 kişinin şikayet için emniyete başvurduğu ve mağdur sayısının arttığı öğrenildi.

13 Haziran 2022 Pazartesi 11:03
62 Okunma
İnternette eskort sanıp konuştular gerçek sonradan ortaya çıktı!
banner48

Aydın'da şikayetlerin mağdur sayısının artması üzerine Aydın merkezli 4 ilde ‘sanal eskort' dolandırıcılığına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonla ilgili çıkan detaylarda internet siteleri üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından eskort ilanları veren kadınların, kendilerini arayanlara çeşitli bahanelerle banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri ancak buluşmaya gitmedikleri tespit edildi. Tuzağa düşen 69 kişinin şikayet için emniyete başvurduğu ve mağdur sayısının arttığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklandı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘sanal eskort' sitesi üzerinden dolandırıcılık şikayetlerinin artması üzerine 3 ay önce çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şüpheliler fiziki ve teknik takibe alındı. İnternet siteleri üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından eskort ilanları veren kadınların, kendilerini arayanlara çeşitli bahanelerle banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri ancak buluşmaya gitmedikleri tespit edildi. 9 Haziran'da Aydın merkezli İstanbul, Manisa ve Uşak olmak üzere 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

69 ŞİKAYETÇİ OLDU

Yapılan operasyonlarda yaşları 20 ila 30 arasında değişen U.K., B.S., M.P., Ç.I., K.C., İ.Y., O.C.Ö. Ç.Ş. adlı erkek şüpheliler ile H.C., E.C., N.K., İ.B., A.Ç., K.K. ve E.B. olmak üzere 7 kadın gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 72 dijital materyal, çeşitli bankalara ait 14 banka kartı, 49 bin 600 TL ve 100 Avustralya doları ele geçirildi. Şüphelilerin şu ana kadar çok sayıda kişiyi 'sanal eskort' siteleri üzerinden tuzağa düşürüp, dolandırdıkları belirtilirken, 69 kişinin şikayet için emniyete başvurduğu ve mağdur sayısının arttığı öğrenildi.

ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA

Dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli 8 saat ifade verdi. Şüphelilerden 5’i kadın olmak üzere 12’si tutuklanırken, 1’i kadın 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

(DHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara Akyurt'taki selde 2 can kaybı
Ankara Akyurt'taki selde 2 can kaybı
Van'da 5,0 büyüklüğünde deprem
Van'da 5,0 büyüklüğünde deprem
Hortum çıktı, uçaklar piste inemedi
Hortum çıktı, uçaklar piste inemedi










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim