Künye
Kıbrıs 30
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Küfür ettiği için 4 yerinde bıçakladı
Küfür ettiği için 4 yerinde...
Pompacı hakkında karar verildi!
Pompacı hakkında karar verildi!
9 tane aracın dikiz aynasını kırdı!
9 tane aracın dikiz aynasını...
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
banner107

İskenderun'da batan tankerdeki 63 ton yakıt boşaltıldı

İskenderun Limak Port'ta 18 Eylül'de batan gemideki 63 ton yakıt tahliye edildi.

25 Eylül 2022 Pazar 19:11
183 Okunma
İskenderun'da batan tankerdeki 63 ton yakıt boşaltıldı



Yükleme için yanaştığı iskelede batan "Sea Eagle" adlı gemideki yakıtın boşaltılması için çalışma başlatıldı.

Sigorta şirketince yönlendirilen teknik ekip, dalgıçlar yardımıyla 63 tonluk yakıtın tahliyesini gerçekleştirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yakıt boşaltma işlemi sırasında bariyer ile emici pedlerle alınan önlem sayesinde çevre kirliliği yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada, gemiyi çıkarmaya yönelik planların da devam ettiği kaydedildi.

İskenderun Limak Port'ta 18 Eylül'de yükleme için yanaştığı iskelede yan yatan gemi, su alıp batmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Görenleri hayran bırakıyor!
Görenleri hayran bırakıyor!
Erdoğan'dan iş dünyasına yatırım çağrı
Erdoğan'dan iş dünyasına yatırım çağrı
Rize'den acı haber! Uzman çavuş şehit oldu
Rize'den acı haber! Uzman çavuş şehit oldu










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim