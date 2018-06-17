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İspanya'daki Türk seçmenler sandık başında

İspanya'da, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti.

17 Haziran 2018 Pazar 13:26
İspanya'daki Türk seçmenler sandık başında

Türkiye’nin Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda oy verme işlemi yerel saatle 09.00’da başladı. 

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Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Madrid'deki büyükelçilikte ve Barselona'daki başkonsoloslukta ikişer sandık kuruldu.

İspanya'da oy kullanma işlemi 21.00'de sona erecek.

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