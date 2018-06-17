İspanya'daki Türk seçmenler sandık başında

Türkiye’nin Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda oy verme işlemi yerel saatle 09.00’da başladı.
İspanya'da oy kullanma işlemi 21.00'de sona erecek.
İspanya'da, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti.
Türkiye’nin Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda oy verme işlemi yerel saatle 09.00’da başladı.
İspanya'da oy kullanma işlemi 21.00'de sona erecek.