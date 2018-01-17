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Isparta'da askeri uçak düştü: 3 şehit

Isparta'nın Yalvaç İlçesi'nde CASA tipi eğitim uçağının düşmesi sonucu iki pilot ile bir teknisyen şehit oldu

17 Ocak 2018 Çarşamba 18:26
Isparta'da askeri uçak düştü: 3 şehit
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Isparta'nın Yalvaç ilçesi'nde Casa tipi askeri  eğitim uçağı düştü. Uçakta bulunan 2 pilot ile bir teknisyen şehit oldu. Uçağın CASA tipi CN 235 kargo uçağı olduğu belirtildi.

Eskişehir'den kalkan CASA tipi CN 235 kargo uçağı  Kırkbaş Köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. 

Kırkbaş köylüleri,  askeri kargo uçağının düştüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Düşen uçağın CASA tipi CN 235 kargo uçağı olduğu belirtildi.

Isparta Valisi Şehmus Günaydın düşen uçaktaki 3 kişinin şehit olduğu bilgisini paylaştı.

Uçak kazasında şehit olan askerlerin Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı olduğu açıklandı.

TSK'dan açıklama

TSK'dan yapılan açıklamada "17 Ocak 2018 tarihinde 11.03’te konuşlu bulunduğu Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu halde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50 civarında radar irtibatı kesilmiş ve derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır.

Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz." denildi.

CASA'nın sicili kabarık

Türkiye, CASA uçaklarını 2001’de tanımaya başladı. 2001’de arka arkaya iki CASA uçağı düşmüştü.

İlk kaza Ocak 2001’de yaşandı. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı CASA CN235 tipi uçak Kayseri’de düştü, 3 kişi şehit oldu.

İkinci olay 4 ay sonra gerçekleşti. Diyarbakır’dan havalanan, ‘bordo bereliler’in CASA CN235 tipi askeri nakliye uçağı, kalkıştan 25 dakika sonra Malatya’da düştü. 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 16 astsubay, 1 uzman çavuş, 10 er şehit oldu. CASA uçağında 34 şehit verilmesi Türkiye gündeminde aylarca tartışıldı.

Türkiye, Malatya'da 34 askerin can verdiği kazanın şokunu atlatmadan ikinci Casa faciası yaşandı. Türk Havacılık Sanayii'nin (TAI) İspanyol Casa firmasıyla ortak ürettiği CN-235 tipi uçak, Ankara'da Mayıs 2001’de  deneme uçuşu sırasında piste çakıldı. İki pilot, iki mühendis atarak hangara çarpan uçakta, İspanyol 1. pilot J. L. Gasco De La Calle, 2. pilot Eugenio Munoz, uçuş mühendisi Daniel Haro ile TAI uçuş mühendisi Emin Kıran hayatını kaybetti. Dört personel de Casa'lar konusunda uzmandı

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