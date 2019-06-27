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İstanbul Belediye Başkanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleştirilecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’nda devir teslim töreni bugün gerçekleştiriliyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:09
İstanbul Belediye Başkanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleştirilecek

İstanbul’da 23 Haziran’da yapılan yenileme seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu’nun görevi devralacağı açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi devir teslim töreni, İBB Başkanlığı Saraçhane binasında saat 18.30’da gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadesi kullanıldı.

31 Mart seçimlerinden sonra mazbatanın iptal edilmesi üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını vekaleten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yürütüyordu.
(BRT/NTV)

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Istanbul
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