İstanbul'da Barış ve Özgürlük Bayramı kutlandı

Törende, KKTC İstanbul Başkonsolosluğu ve İstanbul Valiliği ile bazı üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarınca anıta çelenk bırakıldı, şehitler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşan KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, Kıbrıslı Türklere ve Rumlara barış getiren, garantör anavatan Türkiye'nin cesaret ve kararlılıkla gerçekleştirdiği meşru müdahalesinin 48'inci yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Çınar, 20 Temmuz'un Türk halkının hafızasında tazeliğini koruduğunu, dünyanın sildiği gerçeği hatırlatmak için vesile olduğunu belirterek, "Bu gerçeklerden biri Kıbrıs'ta iki eşit ve egemen devlet olduğu gerçeğidir." dedi.

Seniha Birand Çınar, 1968'den bu yana elli yılı aşkın süredir müzakerelerden sonuç alınamamasının nedenin Rum tarafının kendini adanın yegane sahibi olarak görmesi olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugün Doğu Akdeniz'de yaşanan hidrokarbon kaynaklarıyla ilgili meselenin temelinde de yine bu eşit paylaşıma dayalı hukuki gerçekleri inkar etmesiyle bir doktrin haline getirmiş zihniyeti yatmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'de, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin olduğu kadar hak sahibidir. 20 Temmuz 1974'ün dönümünde Rum-Yunan ikilisini, girdiği yanlış yoldan dönmeye, uluslararası platformlarda KKTC'yi dışlamaya yönelik faaliyetlerinden bir an önce vazgeçmeye, adada ve bölgede barışın, istikrarın, huzurun tesisi için yapılması gerekeni yapmaya, iki eşit ve egemen devletin iş birliği temelinde bir gelecek kurulmasına imkan tanımaya davet ediyoruz."

Tören, katılanların anıt önünde fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Törene Çınar'ın yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tuğgenaral Hüseyin Aziz Çetinkaya, gaziler, emekli askerler ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.