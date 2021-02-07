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İstanbul'da derbiyi izlerken yangına yakalandılar

İstanbul Sultanbeyli’de Fenerbahçe Galatasaray derbisini izleyen ev sakinlerinin bahçesindeki kamelyada yangın çıktı. Büyük korkuya neden olan yangın nedeniyle mahalleli sokağa döküldü. Bahçedeki otomobil yangında zarar görürken, kamelya kullanılamaz hale geldi.

07 Şubat 2021 Pazar 11:38
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İstanbul'da derbiyi izlerken yangına yakalandılar

Yangın kamelya altında bulunan otomobile de sıçradı. Derbiyi izleyen ev sakinleri büyük panikle araçlarını kurtarmaya çalıştı.

Yangın paniğiyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

"DERBİ SAATİNDE FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜK"

Mahalle sakini Doğan Doğutepe, "Mahallede herkes derbi maçını izliyordu. Büyük bir sesle yangın olduğunu duyduk. Komşularımıza yardıma koştuk otomobili çekerek kurtardık. İtfaiye ekipleri müdahale etti. Derbi saatinde büyük bir facianın eşiğinden döndük” diye konuştu.

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