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İstanbul'da dün gece -43 derece ölçüldü!

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Yüzlerce insan yollarda kalırken karla mücadele aralıksız devam etti. Kar yağışıyla ilgili Habertürk Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel canlı yayında yaptığı açıklamada, "Sıfırın altında 43 derecedeydi dün İstanbul’un 5 kilometre üstü bunu gerçekten 8-10 senede bir yakalayabiliriz bu kadar derinini böyle bir hava denk geldi." dedi. Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit de yağışlarla ilgili Çarşamba ve Perşembe gününe dikkat çekti.

25 Ocak 2022 Salı 16:20
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İstanbul'da dün gece -43 derece ölçüldü!
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İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı sonrası hayat durdu. Etkili olan kar yağışı sonrası İstanbul'a giriş-çıkışlar durduruldu, toplu taşıma araçları kilitlendi, yüzlerce insan yollarda kaldı.

Etkili olan kar yağışıyla ilgili Habertürk Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Öztel açıklamasında, "Sıfırın altında 43 derecedeydi dün İstanbul’un 5 kilometre üstü bunu gerçekten 8-10 senede bir yakalayabiliriz bu kadar derinini böyle bir hava denk geldi. Havada geniş ölçekli İskandinavya ve Sibirya’dan ülkemize inen bir soğuk sistemdi bu." ifadelerini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit de tüm Türkiye genelinde kar yağışlarının Salı, Çarşamba ve Perşembe günü devam edeceğinin altını çizerek, “Özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde, İç Anadolu’nun doğusunda Çarşamba günü de Karadeniz’in doğusunda, Doğu Anadolu’nun batısında ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında yoğun kar yağışları bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

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