İstanbul'da dün gece -43 derece ölçüldü!

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Yüzlerce insan yollarda kalırken karla mücadele aralıksız devam etti. Kar yağışıyla ilgili Habertürk Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel canlı yayında yaptığı açıklamada, "Sıfırın altında 43 derecedeydi dün İstanbul’un 5 kilometre üstü bunu gerçekten 8-10 senede bir yakalayabiliriz bu kadar derinini böyle bir hava denk geldi." dedi. Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit de yağışlarla ilgili Çarşamba ve Perşembe gününe dikkat çekti.