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İstanbul'da inşaat için ağacı kesip toprağın altına gömdüler

Maltepe'de inşaat alanı önünde bulunan 70 yıllık ağaç inşaat çalışanları tarafından kesilerek toprağın altına gömüldü. Kesime mahalle sakinleri tepki gösterdi.

10 Şubat 2021 Çarşamba 12:00
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İstanbul'da inşaat için ağacı kesip toprağın altına gömdüler

İstanbul Maltepe'de 70 yıllık ağaç, iddiaya göre inşaat işçileri tarafından kesildi. 

İdealtepe Mahallesi’nde bir inşaat alanının önünde bulunan 70 yıllık ağaç iddiaya göre, inşaat çalışanları tarafından kesilerek toprağın altına gömüldü.

Kesim çalışmalarının devam ettiği esnada durumu gören bir vatandaş tepki gösterdi.

''ERTESİ GÜN BAKTIM AĞAÇ YOKTU''

Mahalle sakinlerinden Metin Türk ağaç kesimine ilişkin olarak, “Pazar günü ağacı gördük. Ertesi gün baktığımda ise ağaç ortada yoktu. Biz müdahale edemiyoruz. Özel mülk diyorlar. Ben 60’lı yıllardan bu yana bu mahalledeyim. Buralar meyve bahçeleriydi. Şimdi ise neredeyse ağaç kalmadı. Kış ayında yazı yaşıyoruz. Daha söylenecek bir söz var mı?” diye konuştu.

Yaşanan durumu üzüntüyle karşıladığını belirten Umut Can Sağlam ise, “Sağ olsun bir komşumuz ağacın kesilmesini sosyal medya üzerinden duyurmaya çalışmış. Ağaç ailemin bana söylediğine göre 70 yıllık bir ağaç. Ağaçların kesilmesi beni gerçekten üzen bir durum. Bizim için yaşam kaynağı. İnsanların bu konuda daha duyarlı olmasını istiyorum” dedi.

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