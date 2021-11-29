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İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de eğitime bir günlük fırtına arası

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de şiddetli lodos nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak

29 Kasım 2021 Pazartesi 22:55
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İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de eğitime bir günlük fırtına arası
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 İstanbul Valiliği, kentte etkisini sürdüren fırtına nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre kentte kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece etkisini sürdüreceği, yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda olacağının tahmin edildiği belirtildi.

KAMUDA ENGELLİ VE HAMİLE PERSONEL DE İZİNLİ SAYILACAK

Açıklamada şu ifadelere ver verildi:

"İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce, resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır."

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