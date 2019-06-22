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İstanbul seçmeni yarın sandık başına gidecek

 İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gidecek.

22 Haziran 2019 Cumartesi 15:09
İstanbul seçmeni yarın sandık başına gidecek

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) AK Parti'nin itirazı üzerine 6 Mayıs'ta verdiği "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptaline" ilişkin kararı üzerine, İstanbullular yarın yeniden oy kullanacak.

İstanbul halkı yarın yapılacak seçimle, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek.

Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ile Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışacak.

31 MART'TAKİ SEÇMEN LİSTELERİ GEÇERLİ OLACAK

31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanılacak. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamayacak.

İstanbul'un 39 ilçesinde, 62'si cezaevi, 156'sı seyyar olmak üzere 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullanacak. 

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için tüm ilçelerde seyyar sandıklar oluşturuldu.

ŞERH DÜŞÜLEN SEÇMEN SAYISI

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, 18 Haziran 2019'da yapılan sandık seçmen listelerindeki güncelleme sonucunda, 20 bin 63 asker, 8 bin 93 hükümlü, 3 bin 970 kısıtlı seçmen, 12 bin 518 ölü, 208 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere, toplam 44 bin 852 kişiye "oy kullanamaz" şerhi yazıldı. 

Müdürlükçe, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için seçmen listelerindeki son güncelleme 23 Mart 2019'da yapılmıştı. Bu tarihteki çalışmada, 13 bin 712 asker, 663 kısıtlı seçmen, 8 bin 639 ölü, 151 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere toplam 23 bin 165 kişiye listelerde "oy kullanamaz" şerhi yazılmıştı.

Böylelikle seçmen listelerinde "oy kullanamaz" şerhi yazılan kişi sayısı toplam 68 bin 17 oldu.

OY KULLANMA İŞLEMİ 08.00'DE BAŞLAYACAK

Kentte oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp 17.00'ye kadar devam edecek.

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.

Seçmene verilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası, beyaz üzerine siyah baskılı olarak hazırlandı.

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler, oylarını kullanmış olsa bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak. YSK tarafından yayın yasağı kaldırılmadan sonuçlar açıklanamayacak.

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