Künye
Kıbrıs 34
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinden uyuşturucu ve silah çıktı
Evinden uyuşturucu ve silah çıktı
Lefkoşa'da olaylı gece!
Lefkoşa'da olaylı gece!
İbrahim Takımcılar yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı
İbrahim Takımcılar yeniden mahkeme huzuruna...
62 yaşındaki adamdan küçük kıza taciz
62 yaşındaki adamdan küçük kıza...
Kaza yapan zanlının üstünden hap çıktı
Kaza yapan zanlının üstünden hap...
Flaş Haber
Bir zam da kahveye!
Kapat

İstanbul'da korkunç olay!

İstanbul Sultangazi'de sokakta arkadaşlarıyla oynayan 11 yaşındaki Muhammet A. sırtındaki acıyla eve gitti ve çivi battığını söyledi. Ancak annesi, Muhammet'in sırtındaki yaranın çividen kaynaklanmadığını anladı. Annesinin hastaneye götürdüğü çocuğun sırtında mermi olduğu belirlendi. Küçük çocuk sevk edildiği başka bir hastanede ameliyat edildi ve sırtındaki mermi çıkarıldı.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:30
49 Okunma
İstanbul'da korkunç olay!

Olay, önceki akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan 11 yaşındaki Muhammet A.'nın omuzundan bir anda kan akmaya başladı. 3 kardeşten en büyüğü olan Muhammet A., kendisine çivi saplandığını düşünerek eve gitti. Sırtındaki yaranın çividen kaynaklanmadığını anlayan annesi tarafından Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen Muhammet'in çekilen MR'ında omzunun arkasına mermi saplandığı tespit edildi. Yorgun mermi kurbanı olduğu değerlendirilen Muhammet A., Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren operasyon sonunda mermi vücudundan çıkarıldı. Müşahede altına alınan çocuğun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

"ÇİVİ BATTI ZANNEDİP DİREKT EVE KOŞMUŞ"

Baba İbrahim A. "Dün akşam çocuk sokakta otururken uzaktan bir mermi saplanıyor. Hissetmiyor bile yani nereden geldi, nasıl oldu, bilmiyoruz. Direkt eve koşuyor o haldeyken, o çivi battı zannediyor. Eşim görünce anlamamış mermi olduğunu, panik halinde hastaneye götürdü. Sonra Sultangazi Haseki'den buraya sevk ettiler. Artık çocuklarımızı dışarıya bile gönderemiyoruz. En yakın zamanda yakalanmalarını istiyorum. Kimseyle bir alıp veremediğimiz de yok. Maganda kurşunu, silah sesi bile duymamış, çivi zannetmiş. Çok uzaktan gelmiş yakın olsaydı diğer taraftan çıkardı. Tam kaburgasının oraya saplanmış. Durumu şu an iyi, mermiyi gece 1'de çıkardılar. Pazar gününe kadar tedavi görecek. Pazartesi günü taburcu edilir inşallah" dedi.

Son Güncelleme: 28.08.2021 16:01
Anahtar Kelimeler:
IstanbulSultangaziMermi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denize giren kadına büyük şok!
Denize giren kadına büyük şok!
Ordu'da feci olay!
Ordu'da feci olay!
Covid-19 hastası öğretmen: Nefessiz kalınca, her şeyin yok olduğunu anladım
Covid-19 hastası öğretmen: Nefessiz kalınca, her şeyin yok olduğunu anladım
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim