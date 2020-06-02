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İşte Türkiye'nin sondaj için başvuru yaptığı 7 nokta

İkili Siyasi İşler ve Denizcilik–Havacılık-Hudut Genel Müdürü Çağatay Erciyes TPAO’nun doğalgaz araması yapması için başvurulan 7 noktayı açıkladı…

02 Haziran 2020 Salı 20:38
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İşte Türkiye'nin sondaj için başvuru yaptığı 7 nokta

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Akdeniz'de yeni araştırma ve sondaj faaliyetleri için ruhsat başvurusunda bulunduğu sahaların, Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içinde olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin bu sahada egemen haklarını kullanmayı kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.

Sözcüsü Aksoy, TPAO’nun araştırma yapması için 7 ilave petrol sahası için başvuru yapıldığını duyurmuştu.

İkili Siyasi İşler ve Denizcilik–Havacılık-Hudut Genel Müdürü Çağatay Erciyes TPAO’nun arama yapması için başvurulan 7 noktayı açıkladı.

İşte Türkiye’nin doğalgaz aramak için izin istediği 7 nokta:

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeDoğalgaz
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VATANDAŞ 2020-06-02 21:03:36

HABER GÜZEL DE, KİME BAŞVURULDUĞUNU DA YAZIN. 5N1K UNUTMAYIN. BUNLARIN TAMAMI EKSİKSİZ OLMALI Kİ HABER TAM OLSUN

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