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İşte Türkiye’nin ilk kadın jandarma komando astsubayları

Tamamı gönüllü Türkiye’nin ilk kadın jandarma komando astsubayları, İzmir Foça'da 20 haftalık zorlu bir eğitim görüyor. Askerler, eğitimi tamamladıklarında İzmir'den Uşak'a kadar koşmuş, Uşak'tan da Trabzon'a kadar yürümüş oluyorlar.

28 Ocak 2020 Salı 11:08
İşte Türkiye’nin ilk kadın jandarma komando astsubayları

Türkiye tarihinde ilk kez jandarma komando astsubay olarak görev alacak kadın askerler Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı‘nda nefes kesen bir eğitimden geçiyor.

Kadın komandolar uzun süre uykusuzluk ve yorgunluğa dayanıklı, stres altında doğru karar verme yeteneğine sahip ve teröristleri etkisiz hale getirecek şekilde yetiştiriliyor. (FOTO: İHA)

İç güvenlik harekatlarında büyük önem taşıyan kondisyon ve dayanıklılığın arttırılmasına yönelik olarak eğitimler de alan kursiyerler, eğitimin sonuna gelindiğinde tam teçhizatla İzmir'den Uşak'a kadar koşmuş, Uşak'tan Trabzon'a kadar ise yürümüş oluyorlar.

Kursiyeler, keskin nişancılık eğitimlerini yerli ve milli imkanlarla üretilen Bora-12 keskin nişancı tüfeğiyle alıyor. (FOTO: İHA)

20 hafta eğitim gördükleri okulda çok sayıda cesaret parkurunda eğitim gören kadın komandolar, düşman geri bölgesine harekat düzenleyebilecek şekilde, tim komutanı olarak yetiştiriliyor. Uzak Doğu serbest savunma ve savaş sanatı olan ninbudo aikijutsu eğitimi de alan askerler, eğitimlerini tatbikatlarla da pekiştiriyor.

Özel kamuflajlarıyla, düşmana kendilerini göstermeden hedef bölgeye sızma eğitimi alan kadın komandolar, yapılan atışların ardından yine kamufle olarak bölgeden uzaklaşıyor. (FOTO: İHA)

Kurs süresi boyunca komando harekatıterörle mücadele harekatı, patlayıcı maddetemel savaş ve her türlü silahla atış eğitimleri alan kadın komandolar, hayatı idame tatbikatında üç gün boyunca açlık, zorlu arazi ve iklim şartlarında sabırla ve inatla kendilerine verilen görevleri yerine getiriyor. (İHA)

Anahtar Kelimeler:
Kadın JandarmaTürkiye
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