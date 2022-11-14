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İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında ölenlere veda...

Türkiye, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının yasını tutuyor. Terör saldırısında yaşamını yitiren 6 kişi için, cenaze törenleri düzenlendi. 4 kişi İstanbul'da, 2 kişi ise Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

14 Kasım 2022 Pazartesi 18:28
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İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında ölenlere veda...



İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan ile kızı Ecrin’in cenazeleri Adana'ya getirildi.

34 yaşındaki baba Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki Ecrin'e ayrı ayrı cenaze namazı kılındı.

''BEBEĞİMİ İSTİYORUM''

Tabutlar cenaze aracına konulduktan sonra anne Mevlide Meydan, "Gösterin bana, bebeğimi istiyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Fenalık geçiren anne Mevlide Meydan, ambulansa bindirildi.

Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan’ın cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi.

Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Mevlüdiye Meydan'ın ''Üzerimde kocamla kızımın kanı var'' diyerek gözyaşı döktü.

Adem Topkara ve eşi Elif Topkara İstanbul Sarıyer'de son yolculuğuna uğurlandı.

Adem Topkara (40) ve eşi Elif Topkara (37) için Ayazaga Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. 

Mustafa Topkara, "Halasının yanına bıraktılar çocukları, hadi biraz dışarı çıkarım dediler'' diyerek çiftin İstiklal Caddesi'ne gitmelerini anlattı.

Kızının tabutuna kapanan Abdi Köseoğlu ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Anne kız Arzu Özsoy ve Yağmur Uçar da İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. 

Anne ve kız için Bahçelievler'de bulunan Şirinevler Ulu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazını müteakip düzenlenen törene yakınları ve oyuncu baba Nurettin Uçar katıldı.

Eski karısının ve kızının tabutuna sarılan Nurettin Uçar gözyaşlarını boğuldu.

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