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İzcan: “Ormanların ve canlıların yok olması yüreklerimizi dağladı”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, “Türkiye ve Kıbrıs’ta çıkan orman yangınlarından dolayı Türkiye ve Kıbrıs halklarına” geçmiş olsun dileğinde bulundu. 

02 Ağustos 2021 Pazartesi 16:05
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İzcan: “Ormanların ve canlıların yok olması yüreklerimizi dağladı”

“Özellikle Türkiye’de, 132 noktada baş gösteren büyük orman yangınları neticesinde 8 kişinin yaşamını yitirmesi, ormanların ve canlıların yok olması, yüreklerimizi dağlamıştır” diyen İzcan yaptığı yazılı açıklamada, sıcakların arttığı bu dönemde halka dikkatli olma çağrısında bulundu.
Türkiye’de hala devam eden yangınları söndürmekle boğuşan kesimlere kolaylıklar dileyen BKP Genel Başkanı İzcan, “Yaşananlar, orman yetiştirmek kadar, korumanın önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir” ifadelerini kullandı.
Yangın söndürme araçlarının öneminin tartışılmaz olduğunu belirten İzcan, hükümete, eksiklikleri acilen giderme çağrısında bulunarak, “Ormanlar oksijen kaynağı ciğerlerimizdir” dedi.

Son Güncelleme: 02.08.2021 16:34
Anahtar Kelimeler:
İzzet İzcanOrman Yangını
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