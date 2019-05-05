İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer göreve başladı

KKTC'nin ilk sakin şehri ve sakin şehir başkenti olmasında Yeniboğaziçi Belediyesi'ne destek veren, İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar'ın onurlarına verdikleri yemekte bir araya geldiler.

Yeniboğaziçi Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Gastronomi Festivali için ülkeye gelen konup ekip ve Yeniboğaziçi'nde Slowfood kurulmasında büyük destekleri olan, uluslararası slowfood çalışmaları ile tanınan Ayfer Yavi de konuklar arasındaydı.

Yeniboğaziçi Çocuk Belediye Başkanı Sevilay Öztemiz'le birlikte Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, konuklara Kıbrıs'a özgü hediye takdiminde bulunarak, duydukları onuru dile getirdiler.

Kıbrıs'ın cittaslow üyelerinden Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da Tunç Soyer ve beraberindeki ekibi karşılayanlar arasındaydı.

Yemekte slowfood felsefesine uygun olarak Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği'nin hazırladığı ödüllü yemek olan Aytotoro Tavası ve geleneksel Kıbrıs mutfağının seçkin tatları ikram edildi.