Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Drone'ları hack'lemek meğer 'çocuk oyuncağı'ymış!
Drone'ları hack'lemek çok kolaymış!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...
Günde 10 bardak şekerli çay, yılda 3 kilo aldırıyor
Çaya şeker atanlar dikkat!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer göreve başladı

05 Mayıs 2019 Pazar 13:16
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer göreve başladı
banner44

KKTC'nin ilk sakin şehri ve sakin şehir başkenti olmasında Yeniboğaziçi Belediyesi'ne destek veren, İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar'ın onurlarına verdikleri yemekte bir araya geldiler.

Yeniboğaziçi Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Gastronomi Festivali için ülkeye gelen konup ekip ve Yeniboğaziçi'nde Slowfood kurulmasında büyük destekleri olan, uluslararası slowfood çalışmaları ile tanınan Ayfer Yavi de konuklar arasındaydı.

banner41
Yeniboğaziçi Çocuk Belediye Başkanı Sevilay Öztemiz'le birlikte Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, konuklara Kıbrıs'a özgü hediye takdiminde bulunarak, duydukları onuru dile getirdiler.

Kıbrıs'ın cittaslow üyelerinden Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da Tunç Soyer ve beraberindeki ekibi karşılayanlar arasındaydı.

Yemekte slowfood felsefesine uygun olarak Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği'nin hazırladığı ödüllü yemek olan Aytotoro Tavası ve geleneksel Kıbrıs mutfağının seçkin tatları ikram edildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Tunç Soyer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akar'dan Doğu Akdeniz ve Ege açıklaması
Akar'dan Doğu Akdeniz ve Ege açıklaması
Kulak kıllarını yakmak istedi eşini ve kendisini yaktı
Kulak kıllarını yakmak istedi eşini ve kendisini yaktı
Cinsel saldırı davasında 144 yıl hapis cezası
Cinsel saldırı davasında 144 yıl hapis cezası

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim