İzmir'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları olan bir deprem daha oldu.

Türkiye saatiyle 11.35'teki depremin büyüklüğü 5,1; derinliği ise 3,42 kilometre olarak kaydedildi.

Saat 08.46'da da 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana gelmişti. Bu depremin derinliği 20.69 kilometre olarak açıklandı.

Bölgede saat 08.03'te 4,1; saat 08.47'de 4,8; saat 09.00'da 4,7; saat 09.34'te 4,2 büyüklüklerinde deprem kaydedilmişti.