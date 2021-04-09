İzmir'de askeri uçak düştü

Henüz bilinmeyen bir nedenle Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğrayan uçaktan 2 pilot sağ olarak kurtarıldı.
Konuya ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı''
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