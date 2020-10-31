İzmir'deki depremde can kaybı 36'ya yükseldi

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi, 8’i yoğun bakımda 243 kişi tedavi görüyor.
Ege Denizi'ndeki 6, 6 büyüklüğündeki deprem, saat 14.51'de İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında kaydedildi.
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi, 8’i yoğun bakımda 243 kişi tedavi görüyor.
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi, 8’i yoğun bakımda 243 kişi tedavi görüyor.
Ege Denizi'ndeki 6, 6 büyüklüğündeki deprem, saat 14.51'de İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında kaydedildi.