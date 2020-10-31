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İzmir'deki depremde can kaybı 36'ya yükseldi

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi, 8’i yoğun bakımda 243 kişi tedavi görüyor.

31 Ekim 2020 Cumartesi 19:21
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İzmir'deki depremde can kaybı 36'ya yükseldi

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi, 8’i yoğun bakımda 243 kişi tedavi görüyor.

Ege Denizi'ndeki 6, 6 büyüklüğündeki deprem, saat 14.51'de İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında kaydedildi.

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