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İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem: 6 can kaybı, 202 yaralı

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

30 Ekim 2020 Cuma 17:04
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İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem: 6 can kaybı, 202 yaralı

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem, büyük panik yaşattı.

Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü.

Seferihisar'da tsunami sonrasında sokakları yaklaşık 1 metre deniz suyu bastı.

AFAD 1'i boğulma olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 202 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yıkılan ve hasar gören 12 binada arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. İzmir Valisi Köşger de, enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını söyledi.

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