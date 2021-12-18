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İzmir'de Polyak Madeni’nde göçük!

İzmir'in Kınık ilçesindeki Polyak maden ocağında meydana gelen metan gazı sıkışmasında 7 işçi dumandan etkilendi.

18 Aralık 2021 Cumartesi 21:36
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İzmir'de Polyak Madeni’nde göçük!
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 İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte dumandan etkilenen 7 işçi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir kömür ocağında meydana gelen göçüğün ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede göçük nedeniyle dumandan etkilenen 7 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan 2'sinin Manisa'nın Soma ilçesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 18.12.2021 23:28
Anahtar Kelimeler:
Izmir
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