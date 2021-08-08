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İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi öldü

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kemalpaşa ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını bildirdi. İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

08 Ağustos 2021 Pazar 20:48
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İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Kınık'tan Kemalpaşa ilçesine seyir halindeki 35 L 1610 plakalı yolcu minibüsü, Hamzababa mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi.

Ormanlık alandaki ağaçlara çarparak durabilen minibüsteki 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, minibüsten çıkarılan yaralıları Turgutlu ve Kemalpaşa devlet hastanelerine kaldırdı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kemalpaşa ilçemiz Sarıçalı Mahallesi Hamzababa yolu üzerinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan araçta Kınıklı 6 hemşehrimiz vefat etmiş, 11 hemşehrimiz yaralanmıştır. Vefat eden hemşehrimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

SON DAKİKA HABERİ: İzmir'de minibüs şarampole devrildi: 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı | NTV

Son Güncelleme: 09.08.2021 00:02
Anahtar Kelimeler:
Izmir
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