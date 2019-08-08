İzmir’den sonra Denizli de depremle sarsıldı. Deprem halkta kısa süreli korkuya yol açarken, can ve mal kaybına neden olmadı. Depremin büyüklüğü, 4.2 olarak ölçüldü.
İzmir’den sonra Denizli de 4.1’le sallandı…
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 14.19’de Denizli’nin Çardak ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Denizli Çardak olarak tespit edildi. Depremi hisseden vatandaşlar korku ve panik yaşadı. Sabah saatlerinde ise İzmir 4.9'luk depremle sarsılmıştı.
08 Ağustos 2019 Perşembe 15:08