Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka tüketin
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka...
TFF açıkladı! Süper Kupa'nın saati değişti!
TFF, Süper Kupa’nın saatini değiştirdi!
Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?
Hangi meyve neye iyi geliyor?
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?

İzmir’den sonra Denizli de 4.1’le sallandı…

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 14.19’de Denizli’nin Çardak ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Denizli Çardak olarak tespit edildi. Depremi hisseden vatandaşlar korku ve panik yaşadı. Sabah saatlerinde ise İzmir 4.9'luk depremle sarsılmıştı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:08
İzmir’den sonra Denizli de 4.1’le sallandı…

İzmir’den sonra Denizli de depremle sarsıldı. Deprem halkta kısa süreli korkuya yol açarken, can ve mal kaybına neden olmadı. Depremin büyüklüğü, 4.2 olarak ölçüldü.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’e ilgi gösteren herkese mesajımız tekdir
Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’e ilgi gösteren herkese mesajımız tekdir
Bulunç: Barış Harekatı Enosis'i Engelledi
Bulunç: Barış Harekatı Enosis'i Engelledi
Protokol Resmi Gazete'de yayımlandı
Protokol Resmi Gazete'de yayımlandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim