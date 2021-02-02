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İzmir’i sel vurdu: Dereler taştı, araçlar sular altında kaldı

İzmir’de etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, caddeler göle döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Kent şu anda afet yaşıyor. Zorunlu olmadıkça evden çıkılmasın" uyarısı yapıldı. İzmir kent merkezi ile Dikili, Aliağa ve Foça'da şiddetli sağanak sel baskınlarına neden oldu. Kentin bazı bölgelerinde 6 saatte metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştü.

02 Şubat 2021 Salı 09:08
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İzmir’i sel vurdu: Dereler taştı, araçlar sular altında kaldı

İzmir’de etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, caddeler göle döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Kent şu anda afet yaşıyor. Zorunlu olmadıkça evden çıkılmasın" uyarısı yapıldı. İzmir kent merkezi ile Dikili, Aliağa ve Foça'da şiddetli sağanak sel baskınlarına neden oldu. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir için sağanak ve fırtına ikazının ardından gece saatlerinde başlayan ve etkisini gittikçe artıran sağanak sonrası dereler taştı, caddeler göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Trafikte bulunan çok sayıda araç ise sular altında kaldı.

ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI

Özellikle Mithatpaşa Caddesi ve Karşıyaka Cemal Gürsel Caddesi’nde bulunan birçok araç sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Bazı araçlar çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, bazı araç sürücüleri ise araçlarının içerisinde çaresizce bekledi.

DERELER TAŞTI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Özellikle Karabağlar ve Balçova ilçesinde bulunan bazı derelerin taştığı ve Karabağlar’da çok sayıda ev ve iş yerinin sular altında kaldığı yönünde itfaiye ekiplerine ihbarda bulunulduğu öğrenilirken, yine Bayraklı ilçesinde de birçok ev ve iş yerini su bastı.

Öte yandan, sağanak nedeni ile polis ve itfaiye ekipleri teyakkuza geçti.

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