Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı
Yurt dışına çıkışı yasaklandı
Yurt dışına çıkışı yasaklandı
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha eklendi
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha...
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına yatırdı
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına...
Balkondan girdiği evden paraları çaldı
Balkondan girdiği evden paraları çaldı

Kaçak avcılar nesli tükenmekte olan vaşağı öldürdü

Erzurum'un Oltu ilçesinde nesli tükenmekte olan üç yaşındaki vaşak vurulmuş halde bulundu.

23 Ocak 2021 Cumartesi 12:30
477 Okunma
Kaçak avcılar nesli tükenmekte olan vaşağı öldürdü

Erzurum'un Oltu ilçesi Çengelli köyü merasında nesli tükenmekte olan üç yaşındaki vaşak, sağ arka ayağından tek kurşunla vurulmuş halde bulundu.

Ömer Kurt, Oltu Çengelli köyü merasında yürüyüş yaparken rastladıkları vaşağın kurşun yarasından öldüğünü gördü.

Ömer Kurt, ‘’Doğa yürüyüşü yaparken vaşağa denk geldik. Nesli tükenmekte olan bir hayvan. Görünce çok üzüldük umarım bundan sonra böyle bir şey yaşanmaz’’ dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri vaşağı kontrol edip tek kurşunla vurulduğunu söyledi. Vaşağı görevliler toprağa gömdüler.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hırsız deve kuşu çıktı
Hırsız deve kuşu çıktı
Diyarbakır’da mutasyonlu corona virüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
Diyarbakır’da mutasyonlu corona virüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
Türkiye'nin Milli fırkateyni 'İstanbul' yarın denize indirilecek
Türkiye'nin Milli fırkateyni 'İstanbul' yarın denize indirilecek
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim