Kaçırılan denizcilerle ilgili açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kameraların karşısına geçerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımıza yönelik bir saldırı olmuştur. 15 vatandaşımız şu anda kaçırılmış durumda. Gemi şu anda limana yanaştı. Gemide güvenlikle ilgili bir sızma, sıkıntı yok. Korsanlardan şu ana kadar bir haber gelmedi. Hayatını kaybeden Azerbaycan Türkü kardeşimizi Azerbaycan'a uğurlayacağız. Dördüncü kaptanımız ve personelimiz şu anda gemide kalıyor, şirket de öyle istedi. Korsanlar şirkete veya ailelere henüz ulaşmadı. Geminin sahibi olan şirket de tüm hazırlıklarını yapmış durumda. Henüz korsanlar tarafından ne ailelerine ne bizlere ne de şirkete bir temas bulunmadılar." dedi.

KAÇIRILAN TÜRK DENİZCİLER

Nijerya açıklarındaki Gine Körfezinde seyir halindeki Mozart isimli Türk konteyner gemisi korsan saldırısına uğradı.



Korsanların silahlarla baskın düzenlediği gemideki, Azeri bir denizci hayatını kaybetti. Korsanların 15 denizciyi rehin alarak gemiden ayrıldı.

Türkiye, Nijerya'da deniz haydutlarının Türk gemisine yaptığı saldırıda kaçırdığı mürettebatın bulunması için girişimler başlattı.