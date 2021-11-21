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Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Son durumunu doktorları açıkladı...

Muğla'da rahatsızlanan 72 yaşındaki ünlü sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de tedavi altına alındı. İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan açıklama yaptı. Ünlü sanatçının felç durumunun olmadığını belirtilirken sağlık durumunun takip edildiği belirtildi.

21 Kasım 2021 Pazar 10:41
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Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Son durumunu doktorları açıkladı...
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, dün ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.

KADİR İNANIR'IN SAĞLIĞIYLA İLGİLİ SON DURUM

Ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı. 

Prof. Dr. Kutluhan, İnanır'ın felç durumunun olmadığını belirterek şunları söyledi: 

"Böyle durumlarda hastanın seyahat etmesi, uçakla da olsa sıkıntılı olabileceğinden bu riske girmemek gerekir. Tıbben sevki birkaç gün sonra olabilir. Şu anda felçten söz edemeyiz ancak gelişebileceği endişesiyle yakın takip ve tedavi ediyoruz."

Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan ise Kadir İnanır'ın beyin damar tıkanıklığı nedeniyle takip edildiğini, birkaç gün geçmeden bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Kadir İnanır
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